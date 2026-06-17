Estampages Chapelle Saint-Aubin Autun

Autun

Estampages

Chapelle Saint-Aubin 9 place du Terreau Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Estampages exposition d’art impressions sur papiers japonais kakemonos carrousels écrans de lumières

dioramas ex-votos.

Maï-Lan et Mokette de LAVERNETTE unissent leurs talents pour une installation immersive dédiée aux papiers Shibori . Laissez-vous envoûter par l’art délicat des pliages et des teintures japonaises, où chaque œuvre, à la fois fragile et vibrante, devient une invitation à la contemplation et à l’apaisement.

Les jeux de lumière traversant les écrans de papier, les motifs organiques des kakémonos, les carrousels suspendus comme des constellations éphémères, et les ex-votos chargés de symboles chaque pièce est unique et s’inscrit dans une scénographie où l’énigmatique devient poésie. Les couleurs, tantôt douces tantôt profondes, dialoguent avec la transparence des matières, créant une atmosphère où le temps semble suspendu.

Cette exposition trouve écrin dans la chapelle Saint-Aubin, ancien vestige de la cathédrale Saint-Lazare, joyau méconnu du patrimoine autunois. .

Chapelle Saint-Aubin 9 place du Terreau Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 65 64 71 atelier_cadrat@yahoo.fr

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English : Estampages

L’événement Estampages Autun a été mis à jour le 2026-06-17 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II