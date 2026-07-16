Informations pratiques

« Este Mundo » de Bouchra Ouizguen et Dançando com a Diferença 8 – 10 octobre Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Tarif plein : 25€

Tarif Pass Chaillot / Pass Chaillot Groupe : 17€

Tarif Pass Chaillot Jeune : 10€

Tarif – 30 ans : 12€

Tarif – 18 ans : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T17:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Pièce écrite pour 5 interprètes de la compagnie inclusive Dançando com a Diferença, Este Mundo se concentre sur le silence, le souffle et la qualité de la présence. La chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen y déploie une succession de situations marquées par des gestes quotidiens. Une invitation à observer, ressentir et habiter le temps.

Avec un vocabulaire sobre, Este Mundo transforme des gestes quotidiens – simples, répétitifs, parfois fragiles – en les associant à des états corporels inspirés par l’air, la lumière, la chaleur, le poids et la stabilité. Chacun des 5 interprètes de la troupe Dançando com a Diferença – composée d’une majorité d’artistes en situation de handicap – développe ainsi son propre état : à Bárbara le mouvement autour de la légèreté ; à Sofia la verticalité et la puissance ; à Sara la chaleur et l’énergie ; à Telmo le poids et la stabilité ; à Joana la suspension et l’équilibre. En dramaturge et chorégraphe attentive au jeu, au détail et aux relations entre les interprètes, Bouchra Ouizguen travaille ce qui circule entre les corps, le son et la lumière. En écho à l’attention que portait l’écrivain portugais Fernando Pessoa aux paysages intérieurs et à la réflexion du poète palestinien Mahmoud Darwich sur ce qui se transmet au-delà des mots, Este Mundo embrasse ce qui est rarement exprimé : le silence, le regard et le souffle. Avec cette pièce, la chorégraphe marocaine poursuit un travail traversé – depuis plus de 15 ans – par un rapport fort au rituel et au quotidien. Le plateau y est un espace commun où se rencontrent les singularités de chacun.

Vincent Théval

Bouchra Ouizguen

Bouchra Ouizguen est une danseuse et chorégraphe marocaine, née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit et travaille à Marrakech, où elle contribue activement au développement de la scène chorégraphique locale depuis 1998. Son travail est enrichi par ses intérêts pour le cinéma, la littérature et la musique. Lors de sa pièce pionnière Madame Plaza (prix Révélation Chorégraphique de la SACD), elle partage la scène avec des artistes ancrés dans la tradition de l’Aïta. Elle a poursuivi sa collaboration avec ces artistes dans Ha! (2013). En février 2014, elle crée Corbeaux, une pièce sculpturale pour 17 danseurs, présentée à la Biennale Art In Marrakech. En 2015, elle réunit quatre artistes ayant déjà participé à ses œuvres pour créer Ottof. En 2017, elle conçoit Jerada pour les danseurs de Carte Blanche, la compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine (prix des critiques de la meilleure performance de danse en Norvège). En 2022, elle crée Éléphant, une œuvre chorégraphique et musicale. They Always Come Back, une performance conçue pour et avec un groupe de participants amateurs, a été présentée lors de l’édition 2025 du Festival d’Avignon. Ses œuvres ont été montrées internationalement dans des institutions telles que le Tate Modern, le Musée national d’art moderne et contemporain de Séoul, le Brooklyn Museum et la Power Station of Art à Shanghai.

Plus d’informations sur notre site internet

Voir le teaser du spectacle

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 01 53 65 30 00 https://theatre-chaillot.fr/fr https://www.instagram.com/theatrechaillot/;https://www.facebook.com/theatre.chaillot;https://vimeo.com/chaillot;https://www.tiktok.com/@theatre_chaillot;https://www.linkedin.com/company/th%C3%A9%C3%A2tre-national-de-chaillot/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 65 30 00 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre-chaillot.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/este-mundo-bouchra-ouizguen-et-dancando-com-diferenca »}, {« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0218/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0218&EventId=1709&request=QcE+w0WHSuBQMpsjSY4ol/xOunNtETpTW5I7yIkpk4iRICLj14IDXRGoSRms2UQF3WgvUgdJIl0= »}] [{« link »: « https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/este-mundo-bouchra-ouizguen-et-dancando-com-diferenca »}, {« data »: {« author »: « Chaillot – Thu00e9u00e2tre national de la Danse », « cache_age »: 86400, « description »: « Piu00e8ce u00e9crite pour 5 interpru00e8tes de la compagnie inclusive Danu00e7ando com a Diferenu00e7a, Este Mundo se concentre sur le silence, le souffle et la qualitu00e9 de la pru00e9sence. La choru00e9graphe marocaine Bouchra Ouizguen y du00e9ploie une succession de situations marquu00e9es par des gestes quotidiens. Une invitation u00e0 observer, ressentir et habiter le temps.nnud83dudc49 Plus d’informations : nInstagram : https://www.instagram.com/theatrechaillot/nLinkedin : https://www.linkedin.com/company/th%C3%A9%C3%A2tre-national-de-chaillot/nFacebook : https://www.facebook.com/theatre.chaillot/nTikTok : https://www.tiktok.com/@theatre_chaillot », « type »: « video », « title »: « Bouchra Ouizguen et Danu00e7ando com a Diferenu00e7a – Este Mundo », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/XbCRJaZqlvc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=XbCRJaZqlvc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJmJSuYXVbvcbQj0hHWQExg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Installé au cœur du Palais de Chaillot, le Théâtre National de Chaillot, qui est devenu en 2016 Chaillot – Théâtre national de la Danse, est une des institutions culturelles les plus prestigieuses de Paris, non seulement pour la place unique qu’il occupe dans l’histoire du spectacle vivant – notamment dans la grande aventure du Théâtre national populaire fondé par Firmin Gémier, puis porté et développé par une personnalité mythique, Jean Vilar – mais aussi dans celle de la France et du monde puisque c’est dans la grande salle du théâtre que fut signée, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Adresse

Chaillot – Théâtre national de la Danse

1, place du Trocadéro et du 11-Novembre

75116 Paris

Venir en transport en commun

• Entrée Trocadéro

Métro lignes 6 et 9 – Arrêt Trocadéro

Bus 22, 30, 32 et 63 – Arrêt Trocadéro

• Entrée Jardins

Bus 72 – Arrêt Pont d’Iéna

Bus 30 et 82 – Arrêt Varsovie

Venir en vélo

• Parking à vélos : 38 avenue Kléber

• Stations vélib : place Iéna

Venir en voiture et vous garer

• Dépose minute

En raison du chantier de la mairie de Paris, le dépose-minute est provisoirement autorisé sur l’avenue Gustave V de Suède.

Il est interdit d’y stationner.

• Stationnements à proximité

Parking Zenpark : 29 bis rue Saint-Didier

Parking Indigo Passy : 78 rue de Passy

Parking Passy Chahu : 19 rue de Passy

Parking Kléber Longchamp : 65 avenue Kléber

Spectateurs à mobilité réduite ou utilisateurs de fauteuil roulant, veuillez consultez notre site internet pour plus d’informations sur l’accès à l’établissement.

Pièce écrite pour 5 interprètes de la compagnie inclusive Dançando com a Diferença, Este Mundo se concentre sur le silence, le souffle et la qualité de la présence. La chorégraphe marocaine Bouchra y…

©Paulo Pimenta