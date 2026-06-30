Estelle Perrault 4tet Le Melville Paris
jeudi 22 octobre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Figures incontournables de la scène jazz parisienne, Estelle, Nina, Solène et Ananda vous invitent à une soirée hors du temps. Leur complicité sur scène est palpable, leur musique, envoûtante.
Puisant dans les trésors de l’American Songbook, elles tissent un univers sonore où se mêlent jazz, groove, R&B et folk — des standards revisités avec sensibilité, liberté et une élégance toute féminine.
Laissez-vous porter par des mélodies qui éveillent la nostalgie, réchauffent le cœur et rappellent que certaines musiques, tout simplement, ne vieillissent jamais.
Une soirée intimiste, vibrante et inoubliable.
Estelle Perrault : chant
Nina Gat : piano
Solène Cairoli : contrebasse
Ananda Brandão : batterie
Estelle, Nina, Solène et Ananda, stars du jazz parisien, offrent une soirée magique mêlant jazz, groove et folk. Des classiques revisités avec sensibilité promettent émotions et nostalgie!
Le jeudi 22 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-22T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-22T20:30:00+02:00_2026-10-22T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6102
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