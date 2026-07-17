Estelle Perrault ‘Home is where my heart is’, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Estelle Perrault ‘Home is where my heart is’ Vendredi 25 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:30:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T21:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Estelle Perrault, chanteuse et compositrice franco-taïwanaise trace un ligne entre le jazz, la folk, la soul et le R&B. Elle puise son inspiration dans une vie entre Taïwan et Paris : deux mondes, deux langues, et une même maison trouvée dans le jazz. Entre Marlena Shaw, Carole King et Carmen McRae, elle cultive l’art du sous-entendu et des refrains qui restent. Elle présente ce soir son dernier album ‘Promises’ : du groove, de la tendresse, et des chansons qui touchent là où le cœur garde ses secrets. **Estelle Perrault** / voix **Melvin Marquez** / saxophone **Noé Huchard** / piano **Clément Daldosso** / contrebasse **Théo Moutou** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/617-Estelle-Perrault-Home-is-where-my-heart-is?session=617 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/619-Estelle-Perrault-Home-is-where-my-heart-is?session=619 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Estelle Perrault, chanteuse et compositrice franco-taïwanaise trace un ligne entre le jazz, la folk, la soul et le R&B.Elle puise son inspiration dans une vie entre Taïwan et Paris : …