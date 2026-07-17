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Estelle Perrault « Home is where my heart is » JASS CLUB PARIS Paris

vendredi 25 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Estelle Perrault « Home is where my heart is » JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 19 euros.</p>

Estelle Perrault puise son inspiration dans une vie entre Taïwan et Paris : deux mondes, deux langues, et une même maison trouvée dans le jazz. Entre Marlena Shaw, Carole King et Carmen McRae, elle cultive l’art du sous-entendu et des refrains qui restent.

Elle présente ce soir son dernier album ‘Promises’ : du groove, de la tendresse, et des chansons qui touchent là où le cœur garde ses secrets.

Estelle Perrault / voix

Melvin Marquez / saxophone

Noé Huchard / piano

Clément Daldosso / contrebasse

Théo Moutou / batterie

Estelle Perrault, chanteuse et compositrice franco-taïwanaise trace un ligne entre le jazz, la folk, la soul et le R&B.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 25 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:30:00+02:00;2026-09-25T21:30:00+02:00_2026-09-25T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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