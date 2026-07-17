Estelle Perrault « Home is where my heart is » JASS CLUB PARIS Paris
vendredi 25 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Estelle Perrault puise son inspiration dans une vie entre Taïwan et Paris : deux mondes, deux langues, et une même maison trouvée dans le jazz. Entre Marlena Shaw, Carole King et Carmen McRae, elle cultive l’art du sous-entendu et des refrains qui restent.
Elle présente ce soir son dernier album ‘Promises’ : du groove, de la tendresse, et des chansons qui touchent là où le cœur garde ses secrets.
Estelle Perrault / voix
Melvin Marquez / saxophone
Noé Huchard / piano
Clément Daldosso / contrebasse
Théo Moutou / batterie
Estelle Perrault, chanteuse et compositrice franco-taïwanaise trace un ligne entre le jazz, la folk, la soul et le R&B.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 25 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T20:30:00+02:00;2026-09-25T21:30:00+02:00_2026-09-25T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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