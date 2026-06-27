Estevan & Adrien Muller, Salle des fêtes de Senones, Senones
mercredi 28 octobre 2026 · Salle des fêtes de Senones · Senones
Informations pratiques
Estevan & Adrien Muller Mercredi 28 octobre, 09h30 Salle des fêtes de Senones Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T09:30:00+01:00 – 2026-10-28T11:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T09:30:00+01:00 – 2026-10-28T11:30:00+01:00
Vous avez toujours rêvé de vous initier aux danses folk ? Bourrée d’Auvergne, brande d’Ardentes, gavotte et autre rigodon… Grâce aux conseils d’Adrien Muller et à la musique d’Estevan, partez à la découverte des danses trad’ !
Jeune musicien compositeur néotrad originaire des Vosges, Estevan se retrouve à la croisée des influences traditionnelles et des sonorités actuelles. Sa musique crée des atmosphères intenses et immersives, où l’intimité de la mélodie rencontre l’élan de la fête et du mouvement.
Salle des fêtes de Senones Senones Senones 88210 Vosges Grand Est
Danse s’y voir
Crédit photo : Fraxi’Trad
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