Visite du Centre Historique de Senones Petite Cité de Caractère, Premier Château Capitale Princière, Senones
dimanche 20 septembre 2026 · Premier Château Capitale Princière · Senones
Informations pratiques
Visite du Centre Historique de Senones Petite Cité de Caractère Dimanche 20 septembre, 14h30 Premier Château Capitale Princière Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
La déambulation dans les rues de Senones révèle les diverses influences architecturales européennes : influence italienne pour les moines, française ou germanique pour les princes de Salm- Salm, éclectique ou art nouveau pour les manufacturiers. Un harmonieux mélange à préserver qui oblige l’habitant et qui fait de cette petite ville une Petite Cité Caractère®.
Rendez-vous sous les halles de l’hôtel de ville à 14h30.
Premier Château Capitale Princière 2 place Clémenceau 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est http://www.paysdesabbayes.com Le premier château est formé de plusieurs pavillons bâtis par le prince Nicolas Léopold. Un espace permettra de circuler entre les pavillons. En bas à droite se trouve la première pierre bénie par Dom Calmet. parking place Dom Calmet
La déambulation dans les rues de Senones révèle les diverses influences architecturales européennes : influence italienne pour les moines, française ou germanique pour les princes de Salm- Salm, ou à…
©MH Chrétien
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