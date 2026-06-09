Estivales de Charrière concert Chapelle du prieuré Châteauneuf-de-Galaure
Estivales de Charrière concert Chapelle du prieuré Châteauneuf-de-Galaure mercredi 1 juillet 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Estivales de Charrière concert
Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Concert violoncelle et voix avec Matthieu et Camille Saglio.Venez passer un bon moment en famille, entre amis ou solo avec ce Duo de Musique jazz, classique et musiques métissées.
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Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com
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English :
Cello and voice concert with Matthieu and Camille Saglio Enjoy a concert with family, friends or solo with this Duo of jazz, classical and mixed music.
L’événement Estivales de Charrière concert Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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