Estivales de Charrière concert Chapelle du prieuré Châteauneuf-de-Galaure

Châteauneuf-de-Galaure

Estivales de Charrière concert

Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Concert violoncelle et voix avec Matthieu et Camille Saglio.Venez passer un bon moment en famille, entre amis ou solo avec ce Duo de Musique jazz, classique et musiques métissées.

.

Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cello and voice concert with Matthieu and Camille Saglio Enjoy a concert with family, friends or solo with this Duo of jazz, classical and mixed music.

L’événement Estivales de Charrière concert Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche