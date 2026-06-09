Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica Chapelle et jardins du prieuré Châteauneuf-de-Galaure mardi 7 juillet 2026.

Châteauneuf-de-Galaure

Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica

Chapelle et jardins du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Spectacle de danses et musiques du Costa Rica avec une troupe professionnelle la compagnie Mi Linda, en partenariat avec Empi Et Riaume.

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Chapelle et jardins du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

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English :

Costa Rican dance and music show with a professional troupe: the Mi Linda company, in partnership with Empi Et Riaume.

L’événement Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche