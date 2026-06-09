Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica Chapelle et jardins du prieuré Châteauneuf-de-Galaure
Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica Chapelle et jardins du prieuré Châteauneuf-de-Galaure mardi 7 juillet 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica
Chapelle et jardins du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Spectacle de danses et musiques du Costa Rica avec une troupe professionnelle la compagnie Mi Linda, en partenariat avec Empi Et Riaume.
.
Chapelle et jardins du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Costa Rican dance and music show with a professional troupe: the Mi Linda company, in partnership with Empi Et Riaume.
L’événement Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme)
- Cluedo Géant Meurtre au Prieuré de Charrière Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 12 juin 2026
- Du lama au savon en laine (visite et atelier) Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles Châteauneuf-de-Galaure 6 juillet 2026
- Le miel et les abeilles (visite et dégustation) Châteauneuf-de-Galaure 9 juillet 2026
- Festival JS Bach De Erik Satie à Queen… Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 1 août 2026
- Pianocéan Châteauneuf-de-Galaure 15 septembre 2026