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AGENDA · Châteauneuf-de-Galaure

Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia Chapelle du prieuré Châteauneuf-de-Galaure

samedi 4 juillet 2026 · Chapelle du prieuré · Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Chapelle du prieuré
Adresse
1125 route de Charrière
Ville
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Châteauneuf-de-Galaure

Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia

Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez passer un bon moment avec cette pièce de la compagnie Acide ou Doux: Storia d’Alicia .
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Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11  patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

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English :

Come and enjoy this play by the Acide ou Doux company: Storia d’Alicia .

L’événement Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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