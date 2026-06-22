Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia Chapelle du prieuré Châteauneuf-de-Galaure
samedi 4 juillet 2026 · Chapelle du prieuré · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia
Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez passer un bon moment avec cette pièce de la compagnie Acide ou Doux: Storia d’Alicia .
.
Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy this play by the Acide ou Doux company: Storia d’Alicia .
L’événement Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme)
- Estivales de Charrière concert Chapelle du prieuré Châteauneuf-de-Galaure 1 juillet 2026
- Initiation à la plongée Piscine des collines Châteauneuf-de-Galaure 4 juillet 2026
- Du lama au savon en laine (visite et atelier) Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles Châteauneuf-de-Galaure 6 juillet 2026
- Estivales de Charrière danses et musiques du monde Costa Rica Chapelle et jardins du prieuré Châteauneuf-de-Galaure 7 juillet 2026
- Structure gonflable sur l’eau Piscine des collines Châteauneuf-de-Galaure 8 juillet 2026