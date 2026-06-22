Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia Chapelle du prieuré Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia

Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez passer un bon moment avec cette pièce de la compagnie Acide ou Doux: Storia d’Alicia .

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Chapelle du prieuré 1125 route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

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English :

Come and enjoy this play by the Acide ou Doux company: Storia d’Alicia .

L’événement Estivales de Charrière théâtre La storia d’Alicia Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche