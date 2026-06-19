Initiation à la plongée Piscine des collines Châteauneuf-de-Galaure
Initiation à la plongée Piscine des collines Châteauneuf-de-Galaure samedi 4 juillet 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Initiation à la plongée
Piscine des collines 20 rue du stade Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-22
Venez vous initier à la plongée. Inclus dans le prix de l’entrée.
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Piscine des collines 20 rue du stade Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 49 78
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English :
Come try your hand at diving. Included in the admission price.
L’événement Initiation à la plongée Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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