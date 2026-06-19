Initiation à la plongée Piscine des collines Châteauneuf-de-Galaure samedi 4 juillet 2026.

Châteauneuf-de-Galaure

Initiation à la plongée

Piscine des collines 20 rue du stade Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-22

Venez vous initier à la plongée. Inclus dans le prix de l’entrée.

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Piscine des collines 20 rue du stade Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 49 78

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English :

Come try your hand at diving. Included in the admission price.

L’événement Initiation à la plongée Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche