Informations pratiques

Alençon

Estiv’art

20 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-08

La galerie Esti’vart lance sa cinquième édition à Alençon (Orne).

Du 8 au 18 juillet 2026, six artistes exposeront dans un local de la rue aux Sieurs.

Les six premiers artistes ont été dévoilés pour le lancement de la cinquième saison d’Estiv’art.

Cette galerie permet à des créateurs locaux d’exposer en centre-ville d’Alençon (Orne).

Entrée libre et gratuite

La galerie est ouverte du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

Ouverture exceptionnelle dimanche 20 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine .

20 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Estiv’art

L’événement Estiv’art Alençon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CUA ALENCON