Et au milieu coule une rivière Loft Cinémas Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Et au milieu coule une rivière

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:15:00

fin : 2026-09-18 22:25:00

Date(s) :

2026-09-18

Fils de pasteur, Norman et Paul Maclean, nés au tournant du XXe siècle dans une localité du Montana, grandissent dans un milieu presbytérien avec pour seul loisir celui d’accompagner leur père à la pêche tous les dimanches après-midi. Norman, l’aîné, reproduit le comportement paternel, calme et réfléchi, à la différence de son cadet, plus instable. L’adolescence les voit emprunter des chemins différents: à Norman l’université et la littérature, à Paul le journalisme, les femmes et l’alcool. Peu à peu, les rapports entre les deux frères se distendent. Ils ne se retrouvent plus qu’à l’occasion de quelques parties de pêche. Norman rencontre bientôt la fougueuse Jessie Burns… .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Et au milieu coule une rivière

L’événement Et au milieu coule une rivière Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne