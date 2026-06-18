Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault
Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault samedi 29 août 2026.
Châtellerault
Visitez la dernière tamiserie artisanale de France
La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 11:00:00
Date(s) :
2026-08-29
En 2024, Florian Houdmon a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie ou les métiers d’art. Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception ! .
La Tamiserie 205 Grand rue de Châteauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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L’événement Visitez la dernière tamiserie artisanale de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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