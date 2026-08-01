The Grinch Loft Cinémas Châtellerault
vendredi 28 août 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
The Grinch
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:15:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Prenez garde ! Il est vert… il est méchant… et il déteste Noël ! Le Grinch est une créature aux longs poils, grincheuse, qui vit et épie les Choux, les habitants de Chouville, du haut du Mont Crumpit. Alors que les Choux redoublent d’activité à l’approche du 24 décembre, le Grinch décide de gâcher Noël une bonne fois pour toutes et de voler cadeaux et décorations la veille de la fête… Mais il va finalement apprendre à aimer Noël et découvrir que c’est bien plus que la période où l’on offre des cadeaux. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : The Grinch
L’événement The Grinch Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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