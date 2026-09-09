Et Dua Lipa a fait ça #moiaussi, Glob Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Et Dua Lipa a fait ça #moiaussi 17 – 20 novembre Glob Théâtre Gironde

de 6 à 18 € – 9€ avec la carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00

15 ans après son spectacle consacré à Bowie, Renaud Cojo poursuit son exploration de la fascination à travers la figure de Dua Lipa. Faut-il avoir honte d’être envoûté par cette icône pop de 30 ans sa cadette ? Une introspection touchante et joyeuse, empreinte d’imprudence et de folie, qui déjoue les codes du théâtre à coups de vidéo, musique live, captations en direct et participation du public.

Un spectacle «intelligent, sensible, et tellement drôle.» Marie-Céline Nivière – Coup d’œil.

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/et-dua-lipa-a-fait-ca-moiaussi/ »}]

Renaud Cojo poursuit son exploration de la fascination à travers la figure de Dua Lipa. Faut-il avoir honte d’être envoûté par cette icône pop de 30 ans sa cadette ? Dans une introspection touchante et joyeuse empreinte d’imprudence et de folie

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