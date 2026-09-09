Et Dua Lipa a fait ça #moiaussi, Glob Théâtre, Bordeaux
mardi 17 novembre 2026 · Glob Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Et Dua Lipa a fait ça #moiaussi 17 – 20 novembre Glob Théâtre Gironde
de 6 à 18 € – 9€ avec la carte jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00
15 ans après son spectacle consacré à Bowie, Renaud Cojo poursuit son exploration de la fascination à travers la figure de Dua Lipa. Faut-il avoir honte d’être envoûté par cette icône pop de 30 ans sa cadette ? Une introspection touchante et joyeuse, empreinte d’imprudence et de folie, qui déjoue les codes du théâtre à coups de vidéo, musique live, captations en direct et participation du public.
Un spectacle «intelligent, sensible, et tellement drôle.» Marie-Céline Nivière – Coup d’œil.
Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/et-dua-lipa-a-fait-ca-moiaussi/ »}]
Renaud Cojo poursuit son exploration de la fascination à travers la figure de Dua Lipa. Faut-il avoir honte d’être envoûté par cette icône pop de 30 ans sa cadette ? Dans une introspection touchante et joyeuse empreinte d’imprudence et de folie
Fonds perdus
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- Le FabLab du Mercredi : Réalité virtuelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 9 septembre 2026