Et j’ai crié BIQUETTE pour qu’elle revienne – Martizay (36), médiathèque de Martizay (36), Martizay

Informations pratiques

Et j’ai crié BIQUETTE pour qu’elle revienne – Martizay (36) Mardi 20 octobre, 10h30 médiathèque de Martizay (36) Indre

Journée : 3 € (gratuit moins de 10 ans). Soirée : 5 € (tarif réduit 3 €). Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T11:30:00+02:00

Au début le conteur est bien embêté : comment raconter sans sa chèvre – souffleuse ? Comment éviter les trous de… de…… Mais voilà qu’une histoire après l’autre, il risque bien de s’en sortir ! Surtout si le public lui vient en aide. Contes de randonnées, histoires facétieuses : au programme un radis récalcitrant, un chat qui cherche un ami, une mamie maigre comme un clou et bien d’autres histoires.

médiathèque de Martizay (36) 4 bis rue de la poste 36220 MARTIZAY tél : 02.54.37.87.86 Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@martizay.fr »}]

Au début le conteur est bien embêté : comment raconter sans sa chèvre – souffleuse ? Comment éviter les trous de… de…… Tony Havart

Spectacle Et j’ai crié BIQUETTE pour qu’elle revienne