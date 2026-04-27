Martizay

Exposition Mission Insectes

4 bis Rue de la Poste Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-10

Découvrir et protéger les petites bêtes.

10 panneaux et 2 jeux géants (Qui est-ce? + Action ou question? les insectes).

Portraits de 8 insectes emblématiques, explications autour du rôle essentiel que jouent les insectes pour les écosystèmes, présentation des causes de leur disparition, idées et solutions concrètes pour les protéger, mosaïque de photos. .

4 bis Rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

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English :

Discover and protect small animals.

L’événement Exposition Mission Insectes Martizay a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Brenne