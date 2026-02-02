Foire d’automne et brocante Martizay

Foire d’automne et brocante

Rue de Verdun Martizay Indre

Début : Dimanche 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

2026-10-25

De 200 à 300 exposants.

Brocante d’automne qui rassemble plus de 300 exposants dans le bourg. Tatouage éphémères gratuit pour les enfants, démonstration par un distillateur, exposition de voitures miniatures. Manège, buvette et restauration sur place. .

Rue de Verdun Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 13 24 93

