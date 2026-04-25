Martizay

Fête nationale

Rue de la Cornillère Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pique-nique, retraite aux flambeaux et feu d’artifice.

Apportez votre pique-nique, puis à 22h30: rassemblement devant la mairie pour la retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare municipale et suivi d’un feu d’artifice et bal populaire. .

Rue de la Cornillère Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 01 32 mairie@martizay.fr

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English :

Picnic, torchlight procession and fireworks.

L’événement Fête nationale Martizay a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne