Atelier les peinture murales romaines Martizay

Atelier les peinture murales romaines

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Réalisation d’un décor peint selon une technique qui prendra ultérieurement le nom de fresque.Familles

Le fait de peindre sur un enduit qui n’a pas encore séché permet aux pigments de pénétrer dans le support et donc aux couleurs de se fixer définitivement. Après avoir visité la salle des peintures murales du musée, les participant(e)s réaliseront un décor peint, de leur choix, selon cette technique. .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

Creation of a painted decor using a technique that later came to be known as fresco.

