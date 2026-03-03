Atelier préhistoire maquette d’hypocauste et décoration chez les Romains Martizay

Atelier préhistoire maquette d’hypocauste et décoration chez les Romains

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Réalisation d’une maquette d’hypocauste avec ses décors inspirés des motifs de cette époque.Familles

Un hypocauste est un système de chauffage par le sol alimenté par un grand foyer situé à l’extérieur de la pièce ; le sol du local à chauffer (pièces de lavilla, thermes….) était surélevé par des pilettes et les murs étaient recouverts par un réseau de tubulures de section rectangulaire mis bout à bout. Les pilettes et les tubulures étaient en terre cuite pour mieux conserver la chaleur. Après avoir réalisé une maquette d’hypocauste, les participant(e)s pourront décorer le sol avec des tesselles de différentes couleurs et les murs avec des carrés de couleur et des vignettes représentant des motifs de cette époque. .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

