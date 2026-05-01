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Nuit européenne des musées Martizay

Nuit européenne des musées Martizay

Nuit européenne des musées Martizay samedi 23 mai 2026.

Adresse : 14 place de l'église

Ville : 36220 Martizay

Département : Indre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Martizay

Nuit européenne des musées

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Exposition, visite et jeu pour cette nuit des musées.Familles
L’école maternelle et le musée archéologique de Martizay ont le plaisir de vous convier à la la nuit européenne des musées afin de découvrir les réalisations plastiques des enfants de MS et de GS. Durant cette soirée, des ateliers gratuits vous seront proposés dans le musée.   .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 46 36 62  accueil@museemartizay.fr

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English :

Exhibition, tour and game for this Museum Night.

L’événement Nuit européenne des musées Martizay a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne

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