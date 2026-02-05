Exposition peintures Martizay
Exposition peintures Martizay lundi 6 juillet 2026.
Exposition peintures
4 bis Rue de la Poste Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2026-07-06
fin : 2026-08-31
2026-07-06
Exposition de Gina Bardin et Sylvie Belghadid.
4 bis Rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
English :
Exhibition on the theme of travel in aid of the Telethon.
