Casques à réalité virtuelle à Martizay Martizay

Casques à réalité virtuelle à Martizay

4 bis Rue de la Poste Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-07-15

Réservez votre créneau pour découvrir des films avec des casques à réalité virtuelle et tabouret tournant.

Prêté par la bibliothèque départementale de l’Indre. venez vivre une expérience unique avec le casque de réalité virtuelle. Pas besoin d’être abonné pour venir s’aventurer dans un autre monde. 6 films à découvrir de 10 min. .

4 bis Rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

English :

Book your slot to discover films with virtual reality headsets and a rotating stool.

