Visite au musée les salles gallo-romaines Martizay

Visite au musée les salles gallo-romaines

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Laissons-vous guider dans l’ancienne villa gallo-romaine de Martizay, à travers les maquettes du musée.

Le musée archéologique de Martizay abrite les vestiges d’une villa gallo-romaine décorée de belles peintures murales et chauffée par le sol. Nous découvrirons l’organisation de ce type d’habitation grâce à des maquettes. La visite sera suivie d’une initiation à la technique de la fresque 5 .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

Let us guide you through the ancient Gallo-Roman villa of Martizay, using the museum’s scale models.

