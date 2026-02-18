Randonnée de l’espoir

Place du champ de foire Martizay Indre

Tarif : 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 13:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Randonnée pédestre organisée par le comité du Téléthon de Martizay avec le soutien du de l'amicale des commerçants et artisans.

Randonnée pédestre de 6 ou 12 km, randonnée VTT de 12 ou 30 km. Ravitaillement sur le parcours, tombola, collation à l'arrivée. Au profit du Téléthon. 6 .

Place du champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire lefoll@msn.fr

English :

Walking event organized by the Martizay Telethon Committee with the support of the Amicale des Commerçants et Artisans.

L'événement Randonnée de l'espoir Martizay a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne