Randonnée de l’espoir Martizay
Randonnée de l’espoir Martizay samedi 24 octobre 2026.
Randonnée de l’espoir
Place du champ de foire Martizay Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 13:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Randonnée pédestre organisée par le comité du Téléthon de Martizay avec le soutien du de l’amicale des commerçants et artisans.
Randonnée pédestre de 6 ou 12 km, randonnée VTT de 12 ou 30 km. Ravitaillement sur le parcours, tombola, collation à l’arrivée. Au profit du Téléthon. 6 .
Place du champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire lefoll@msn.fr
English :
Walking event organized by the Martizay Telethon Committee with the support of the Amicale des Commerçants et Artisans.
