Atelier vrai ou faux dans la BD Astérix le Gaulois Martizay

Atelier vrai ou faux dans la BD Astérix le Gaulois

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Décoration d’un casque et un bouclier avec des motifs symboliques du peuple gaulois en utilisant entre autres le métal à repousser.Familles

A partir d’une vingtaine d’images, nous listerons ce qui est vrai ou faux dans ces albums qui concernent également les Romains et nous aborderons ainsi la notion d’anachronisme.

Un livret individuel en fera le récapitulatif image par image. Ensuite, nous décorerons un casque et un bouclier avec des motifs symboliques du peuple gaulois en utilisant entre autres le métal à repousser. .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

