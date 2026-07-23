ET LA TERRE SE TRANSMET COMME LA LANGUE Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

ET LA TERRE SE TRANSMET COMME LA LANGUE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une performance culinaire et poétique à ciel ouvert, où fromage, labneh, chants et récits composent une œuvre collective à déguster.

En septembre, Sara Harakat est accueillie en résidence au Four à Pain, sur le Causse Méjean, pour une recherche menée avec Le Fédou, fromagerie de Hyelzas.

Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537

Une performance culinaire et poétique à ciel ouvert, où fromage, labneh, chants et récits composent une œuvre collective à déguster.

En septembre, Sara Harakat est accueillie en résidence au Four à Pain, sur le Causse Méjean, pour une recherche menée avec Le Fédou, fromagerie de Hyelzas. À partir des gestes de transformation du lait, elle explore ce que les paysages, les saisons et les mains transmettent à travers la nourriture.

Autour d’une grande table, les participant·es composeront une œuvre collective à partir de brousse, rebarbe, labneh, herbes du Causse, épices et saveurs venues d’ailleurs. Entre récits, chants et gestes partagés, un moment sensible pour goûter les liens entre territoire, mémoire et hospitalité.

Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées, tout le programme https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537 .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

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English :

A culinary and poetic performance under the open sky, where cheese, labneh, songs, and stories come together to create a collective work to be savored.

In September, Sara Harakat will be in residence at Le Four à Pain, on the Causse Méjean, for a research project conducted in collaboration with Le Fédou, a cheese shop in Hyelzas.

As part of the season opener for Scènes Croisées: https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537

L’événement ET LA TERRE SE TRANSMET COMME LA LANGUE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-CDT48