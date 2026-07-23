ET LA TERRE SE TRANSMET COMME LA LANGUE Gorges du Tarn Causses
samedi 12 septembre 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
ET LA TERRE SE TRANSMET COMME LA LANGUE
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une performance culinaire et poétique à ciel ouvert, où fromage, labneh, chants et récits composent une œuvre collective à déguster.
En septembre, Sara Harakat est accueillie en résidence au Four à Pain, sur le Causse Méjean, pour une recherche menée avec Le Fédou, fromagerie de Hyelzas.
Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537
Une performance culinaire et poétique à ciel ouvert, où fromage, labneh, chants et récits composent une œuvre collective à déguster.
En septembre, Sara Harakat est accueillie en résidence au Four à Pain, sur le Causse Méjean, pour une recherche menée avec Le Fédou, fromagerie de Hyelzas. À partir des gestes de transformation du lait, elle explore ce que les paysages, les saisons et les mains transmettent à travers la nourriture.
Autour d’une grande table, les participant·es composeront une œuvre collective à partir de brousse, rebarbe, labneh, herbes du Causse, épices et saveurs venues d’ailleurs. Entre récits, chants et gestes partagés, un moment sensible pour goûter les liens entre territoire, mémoire et hospitalité.
Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées, tout le programme https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537 .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A culinary and poetic performance under the open sky, where cheese, labneh, songs, and stories come together to create a collective work to be savored.
In September, Sara Harakat will be in residence at Le Four à Pain, on the Causse Méjean, for a research project conducted in collaboration with Le Fédou, a cheese shop in Hyelzas.
As part of the season opener for Scènes Croisées: https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537
L’événement ET LA TERRE SE TRANSMET COMME LA LANGUE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-CDT48
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- CONCERT DE KS GROOVE Gorges du Tarn Causses 31 juillet 2026
- LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses 1 août 2026
- VIDE-GRENIER Gorges du Tarn Causses 2 août 2026
- CINÉCO EN PLEIN AIR TOY STORY 5 Gorges du Tarn Causses 2 août 2026
- FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE LES FUNÉRAILLES D’HIVER + UNE HISTOIRE DE PARADIS Gorges du Tarn Causses 3 août 2026