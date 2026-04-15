Et moi je vole, Médiathèque Ormédo, Orvault

Et moi je vole Mercredi 15 avril, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T10:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T10:30:00+02:00

Par la compagnie Comptoirs du rêve

Dans un univers blanc, une musicienne déambule. Au fur et à mesure des ritournelles, des éléments rouges surgissent et s’accumulent peu à peu. Accordéon, pomme, petit piano, ballon et guitare viennent faire valser ce monde épuré vers de nouvelles sensations.

Explorer les sentiments, traverser le temps, inventer des mirages pour se laisser pousser des ailes… Une quête de passion et de liberté.

Mercredi 15 avril · 10h · durée 30 min · Ormédo · à partir de 6 mois · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un spectacle pour les plus jeunes et toute la famille spectacle jeune