Graines de musiciens, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Graines de musiciens Jeudi 16 avril, 10h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Musique Assistée par Ordinateur

Remy Queron, artiste et enseignant à OrigaMi, propose une initiation à la MAO à travers la pratique collective. Les participant.e.s seront amenés à manipuler des contrôleurs MIDI, ainsi qu’un synthétiseur analogique, tous reliés à un logiciel de création de musique. Déclenchement de boucles rythmiques, modification d’une ligne de basse ou de sons grâce aux effets numériques…

Une façon ludique de découvrir comment se crée en temps réel de la musique électronique instrumentale (rap ou drum’n’bass) ! C’est à toi de jouer… de la musique !

Jeudi 16 avril · à 10h30 (8-12 ans) et à 15h (12-15ans) · durée 1h · Le Petit ChantiLire · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un atelier de MAO MAO musique