Et…. plouf!, Bibliothèque Saint-André, Marseille
samedi 28 novembre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille
Informations pratiques
Et…. plouf! Samedi 28 novembre, 16h00 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:45:00+01:00
Fin : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:45:00+01:00
Un petit bateau flotte sur une rivière. Il rêve de voir la mer… et invite
les très jeunes spectateurs à un voyage sensoriel. Le spectacle est suivi
d’un temps d’exploration libre des différentes sources sonores et éléments scénographiques.
Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
Magali Hubac
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 9 septembre 2026
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026