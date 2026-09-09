Et…. plouf!, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Et…. plouf! Samedi 28 novembre, 16h00 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:45:00+01:00

Fin : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:45:00+01:00

Un petit bateau flotte sur une rivière. Il rêve de voir la mer… et invite

les très jeunes spectateurs à un voyage sensoriel. Le spectacle est suivi

d’un temps d’exploration libre des différentes sources sonores et éléments scénographiques.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Magali Hubac