Et… plouf !, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille

Informations pratiques

Et… plouf ! Samedi 21 novembre, 16h00 Médiathèque Salim-Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:45:00+01:00

Fin : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:45:00+01:00

Un petit bateau flotte sur une rivière. Il rêve de voir la mer… et invite

les très jeunes spectateurs à un voyage sensoriel. Le spectacle est suivi

d’un temps d’exploration libre des différentes sources sonores et éléments scénographiques.

Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 83 90 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Magali Hubac