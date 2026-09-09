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Et… plouf !, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Salim-Hatubou · Marseille

Et… plouf !, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Salim-Hatubou
Adresse
1 rue des Frégates 13015 Marseille
Ville
13015 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Et… plouf ! Samedi 21 novembre, 16h00 Médiathèque Salim-Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:45:00+01:00
Fin : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:45:00+01:00

Un petit bateau flotte sur une rivière. Il rêve de voir la mer… et invite
les très jeunes spectateurs à un voyage sensoriel. Le spectacle est suivi
d’un temps d’exploration libre des différentes sources sonores et éléments scénographiques.

Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 83 90 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

Magali Hubac

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