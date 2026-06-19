Et puis, une histoire imagée L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Et puis, une histoire imagée

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12 16:45:00

Date(s) :

2026-12-12

D’un grand livre d’images poétiques et presque sans mots, Icinori a su captiver par la subtilité de son univers graphique. Adapté pour la scène, ce spectacle plonge les jeunes spectateurs dans une fresque visuelle et musicale envoûtante un paysage sauvage, transformé au fil des saisons par des personnages énigmatiques, mi-hommes mi-outils. Entre micro-récits et métamorphoses, animaux, humains et créatures fantastiques s’y croisent, révélant la richesse foisonnante de la nature. À la frontière du réalisme et de la fantasmagorie, cette traversée onirique, douce introduction à l’écologie, explore les liens profonds et fragiles qui unissent l’être humain à son environnement. Une expérience immersive, où chaque image devient mouvement, et chaque saison, une nouvelle page à découvrir.Tout public

6 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Based on a large, poetic picture book with almost no words, Icinori has captivated audiences with the subtlety of its visual world. Adapted for the stage, this production immerses young audiences in a spellbinding visual and musical tapestry: a wild landscape, transformed throughout the seasons by enigmatic characters—half-human, half-tool. Amid micro-stories and metamorphoses, animals, humans, and fantastical creatures cross paths, revealing the abundant richness of nature. %C0 On the border between realism and phantasmagoria, this dreamlike journey—a gentle introduction to ecology—explores the deep and fragile bonds that unite human beings with their environment. An immersive experience, where every image becomes movement, and every season, a new page to discover.

L’événement Et puis, une histoire imagée Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ