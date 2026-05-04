Et si je finissais ma toile ? Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:00 – 16:00

Gratuit : non 80 € 80 € (matériel compris) Nous vous conseillons d’amener vos pinceaux. Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Adulte, Tout public

Vous êtes bloqué, incertain de la suite à donner à votre peinture en cours ? Vous avez besoin d’une aide technique ? Cette journée sera peut-être celle où vous pourrez enfin finir votre toile ! Chacun vient avec sa ou ses toiles en cours (acrylique ou huile) – toiles abandonnées depuis longtemps bienvenues aussi – et présente son projet, les problèmes rencontrés, ses besoins. Cette étape peut être l’occasion d’un échange entres stagiaires pour stimuler les idées et Céline vous fera une petite expertise de la situation.Une fois les directions choisies, vous aurez plusieurs heures pour reprendre votre travail. Céline pourra vous apporter son aide et ses conseils techniques pour enfin aller au bout de ce travail engagé !Partage et exigence, bonne humeur assurée ! 10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacun.Tous niveaux / Ados et adultesStage dirigé par Céline Normant

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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