Et si l’histoire du sanctuaire m’était racontée, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Hyères

Informations pratiques

Et si l’histoire du sanctuaire m’était racontée Samedi 19 septembre, 18h00 Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Lecture théâtralisée par Débora Moreira

Chapelle Notre-Dame-de-Consolation 585 Boulevard Félix Descroix, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494577593 https://hyeres.fr/monuments-et-sites Dès 1062, une première chapelle dédiée à Saint-Michel est mentionnée sur la colline de Costebelle.

En 1395, une bulle du pape Benoît XIII qualifie la chapelle de Notre-Dame-de-Consolation pour la première fois. Le sanctuaire est détruit lors des bombardements du débarquement de Provence le 15 août 1944. Il s’écroule sur ses bases. Il ne reste d’intacte que la statue du clocher installée devant le chevet. En 1952, la municipalité de Joseph Clotis décide la reconstruction de la chapelle qui est confiée à l’architecte hyérois Raymond Vaillant.

Il fait appel au maître verrier Gabriel Loire et au sculpteur Jean Lambert-Rucki. La grande verrière de Costebelle est dans sa conception, une première dans l’art du vitrail.

Lecture théâtralisée par Débora Moreira

© D. R.