Et si l’ingénierie devenait notre 6e sens? Hall propédeutique Besançon

Et si l’ingénierie devenait notre 6e sens?

Hall propédeutique 16 route de Gray Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 14:00:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Rejoignez nous lors d’une journée découverte de l’ingénierie au service de nos 5 sens: la vue, le toucher, le goût, l’odorat et la vue. Lors de cette journée, vous aurez l’occasion de visiter 5 stands interactifs sur nos sens et les progrès technologiques nous permettant de les améliorer. De plus, nous aurons l’occasion de parler de l’éthique sociale, moral et écologique lié à ces nouvelles technologies avec notre 6e stand dédiés à leur impact social et environnemental, et lors de nos deux conférences: l’innovation au service de la vue présenté par Nadia Butterlin et la sensibilité prothétique présenté par Michaël Crevoisier.

Rejoignez-nous au hall propédeutique de l’UFR-ST pour découvrir cet événement mise en place par les L2 du CPES de Besançon.

Évènement gratuit et tout public pour les curieux! .

Hall propédeutique 16 route de Gray Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté barbara.josserand@edu.univ-fcomte.fr

English : Et si l’ingénierie devenait notre 6e sens?

