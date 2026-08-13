AGENDA · Montpellier
ET SI ON CRÉAIT ? Montpellier
mercredi 25 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ET SI ON CRÉAIT ?
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !
Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !
Public familial à partir de 6 ans | Entrée libre et gratuite .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : ET SI ON CRÉAIT ?
Take part in a creative hobby workshop for all!
L’événement ET SI ON CRÉAIT ? Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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