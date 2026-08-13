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AGENDA · Montpellier

ET SI ON CRÉAIT ? Montpellier

mercredi 25 novembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

ET SI ON CRÉAIT ?

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-11-25

Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !
Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !

Public familial à partir de 6 ans | Entrée libre et gratuite   .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

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English : ET SI ON CRÉAIT ?

Take part in a creative hobby workshop for all!

L’événement ET SI ON CRÉAIT ? Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES

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