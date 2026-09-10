Et si on parlait de… Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 15:00 – 17:30
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12
Participe à l’écriture collective d’une histoire bienveillante et apaisante dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale.
Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=et-si-on-parlait-de
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