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Et si on parlait de… Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Et si on parlait de… Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 15:00 – 17:30
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12 

Participe à l’écriture collective d’une histoire bienveillante et apaisante dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=et-si-on-parlait-de


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