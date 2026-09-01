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Et si on prenait le temps de (re)dire bonjour à nos rêves ? Salon de thé Kalany Mya Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Salon de thé Kalany Mya · Paris

Et si on prenait le temps de (re)dire bonjour à nos rêves ? Salon de thé Kalany Mya Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Salon de thé Kalany Mya
Adresse
8, Passage du Grand Cerf
Ville
75002 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">7€, avec une consomation comprise</p>

Le 25 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale du rêve, l’association Accent vers le haut vous propose une matinée pour rêver, rencontrer, s’inspirer et surtout oser.

Pendant 2 heures, on prendra le temps de :

  • se reconnecter à ce qui nous fait vibrer
  • parler de nos rêves avec des inconnus
  • explorer les moments où l’on se sent vraiment vivant·e
  • écouter sa petite boussole du kiff
  • écrire une lettre à un rêve qu’on a peut-être un peu oublié
  • et repartir avec un petit pas concret pour lui faire davantage de place dans sa vie

Pas besoin d’avoir un grand rêve, ni même de savoir exactement de quoi vous rêvez. Venez comme vous êtes : tout le monde est bienvenu.

A bientôt ?

On a tous des rêves. Des grands. Des petits. Des sérieux. Des complètement fous. Des rêves qu’on poursuit, ceux qu’on a mis de côté, ceux qu’on n’ose même plus appeler des rêves.
Et parfois, entre le quotidien, les obligations et les « il faudrait que… », on oublie simplement de leur faire une petite place. Et si, le temps d’un petit-déjeuner, on prenait enfin le temps de leur dire bonjour ?
Le vendredi 25 septembre 2026
de 09h30 à 11h30
payant

7€, avec une consomation comprise

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T12:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T09:30:00+02:00_2026-09-25T11:30:00+02:00

Salon de thé Kalany Mya 8, Passage du Grand Cerf  75002 Paris
https://www.helloasso.com/associations/accent-vers-le-haut accentverslehaut@gmail.com


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