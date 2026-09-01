Et si on prenait le temps de (re)dire bonjour à nos rêves ? Salon de thé Kalany Mya Paris

Informations pratiques

Le 25 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale du rêve, l’association Accent vers le haut vous propose une matinée pour rêver, rencontrer, s’inspirer et surtout oser.

Pendant 2 heures, on prendra le temps de :

se reconnecter à ce qui nous fait vibrer

parler de nos rêves avec des inconnus

explorer les moments où l’on se sent vraiment vivant·e

écouter sa petite boussole du kiff

écrire une lettre à un rêve qu’on a peut-être un peu oublié

et repartir avec un petit pas concret pour lui faire davantage de place dans sa vie

Pas besoin d’avoir un grand rêve, ni même de savoir exactement de quoi vous rêvez. Venez comme vous êtes : tout le monde est bienvenu.

A bientôt ?

On a tous des rêves. Des grands. Des petits. Des sérieux. Des complètement fous. Des rêves qu’on poursuit, ceux qu’on a mis de côté, ceux qu’on n’ose même plus appeler des rêves.

Et parfois, entre le quotidien, les obligations et les « il faudrait que… », on oublie simplement de leur faire une petite place. Et si, le temps d’un petit-déjeuner, on prenait enfin le temps de leur dire bonjour ?

Le vendredi 25 septembre 2026

de 09h30 à 11h30

payant

7€, avec une consomation comprise

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T12:30:00+02:00

fin : 2026-09-25T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T09:30:00+02:00_2026-09-25T11:30:00+02:00

Salon de thé Kalany Mya 8, Passage du Grand Cerf 75002 Paris

https://www.helloasso.com/associations/accent-vers-le-haut accentverslehaut@gmail.com



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