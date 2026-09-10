Et si on rejouait l’histoire, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Et si on rejouait l’histoire Samedi 21 novembre, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T15:30:00+01:00

Samedi 21 novembre 14h30

Violette est une enfant qui se pose des tas de questions : “C’est quoi être une fille ? Un garçon ? Qui décide ? Et si je me sens fille, est-ce que je suis obligée de … ?”. Grâce au public et aux livres de la bibliothèque, elle mène l’enquête, se transforme en princesses et en chevaliers ridicules, traverse des montagnes d’émotions ! Montez sur scène et rejouez l’histoire avec Violette pour créer une histoire ni bleu ni rose !

Un spectacle interactif proposé en partenariat avec le Centre culturel Reynerie dans le cadre du mois pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

Médiathèque Grand M

Durée : 1h environ – À partir de 5 ans

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

par la Cie Folies passagères – Marilableu