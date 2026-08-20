Et si on se racontait des salades ? Bibliothèque Gutenberg Paris
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris
Informations pratiques
La bibliothèque Gutenberg se transforme en pépinière toute ronde, comme la terre.
Venez jardiner avec la lune, voir les fruits et légumes pousser. Certains ramèneront leur fraise par peur de compter pour des prunes. Parfois, ils nous raconteront des histoires à la noix, mais avec notre cœur d’artichaut, nous les aimerons quand même. Ne nous prenons pas le chou et écoutons les tous – ça va nous donner la pêche !
Sur inscription, à partir de 6 ans.
Dans le cadre du temps fort jeunesse « Manger, Être mangé » – voici un spectacle de contes et chansons sur un jardin potager… très vivant !
Le samedi 07 novembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-07T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T16:00:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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