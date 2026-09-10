Et si on voyageait autrement, à l’écoute des paysages, des voix et des langues ?, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Et si on voyageait autrement, à l’écoute des paysages, des voix et des langues ? Dimanche 4 octobre, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Dimanche 4 octobre – 16h30
Depuis dix ans, Émeline marche et bivouaque, ses micros à la main. Elle tisse ensuite des récits immersifs et poétiques. Installez-vous dans les fauteuils du grand auditorium, fermez les yeux, et écoutez les sons qui vous entourent !
Échangez sur le son, sur ses racines culturelles, écologiques et sensibles et peut-être, lors de votre prochaine balade, vous laisserez-vous guider par vos oreilles.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Durée : 1h
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Émeline Rétif est passionnée par le vivant, les langues et le son – EXplorations WE lancement
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