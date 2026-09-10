Et si vos surplus agricoles devenaient un véritable levier de solidarité ?, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges
mardi 13 octobre 2026 · Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) · Limoges
Informations pratiques
Et si vos surplus agricoles devenaient un véritable levier de solidarité ? Mardi 13 octobre, 11h30 Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87) Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T11:30:00+02:00 – 2026-10-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T11:30:00+02:00 – 2026-10-13T12:30:00+02:00
Mardi 13 octobre à 11 h 30, participez à notre webinaire pour découvrir SOLAAL Nouvelle-Aquitaine, son accompagnement et les solutions concrètes pour organiser facilement vos dons agricoles. Apprenez comment valoriser vos surplus grâce au don, lutter contre le gaspillage alimentaire et contribuer à une action solidaire au bénéfice des personnes en situation de précarité. Un engagement simple, utile et porteur de sens.
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