Et si votre animal figurait sur votre livret de famille Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
Et si votre animal figurait sur votre livret de famille Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris mardi 5 mai 2026.
Les
animaux de compagnie occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante
dans nos vies, au point de faire émerger la notion de « parentalité animale ».
Dans
le cadre de son diplôme en droit animalier, Alexandra Deschamps a mené des
recherches sur le thème : « Des animaux de compagnie aux animaux du
foyer : la reconnaissance juridique des liens d’attachement ? »
À
l’occasion de cette rencontre à la Maison de l’animal, elle partagera ses
réflexions sur la place de l’animal dans la famille, sur les liens
d’attachement qui unissent humains et animaux et sur leur possible
reconnaissance juridique.
Une
conférence pour explorer une question singulière : et si, demain, votre animal
figurait sur votre livret de famille ?
Intervenante
:
Alexandra Deschamps est psychanalyste à Paris, diplômée en droit animalier et
membre de l’Association contre la maltraitance animale et humaine (AMAH). Ses
travaux portent sur les relations entre les animaux et leurs détenteurs, à la
croisée de plusieurs disciplines, parmi lesquelles la psychologie, le droit et
la philosophie.
Une conférence pour questionner la place croissante des animaux de compagnie au sein de la famille.
Le mardi 05 mai 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T17:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
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