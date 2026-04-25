Et si votre animal figurait sur votre livret de famille Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Les

animaux de compagnie occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante

dans nos vies, au point de faire émerger la notion de « parentalité animale ».

Dans

le cadre de son diplôme en droit animalier, Alexandra Deschamps a mené des

recherches sur le thème : « Des animaux de compagnie aux animaux du

foyer : la reconnaissance juridique des liens d’attachement ? »

À

l’occasion de cette rencontre à la Maison de l’animal, elle partagera ses

réflexions sur la place de l’animal dans la famille, sur les liens

d’attachement qui unissent humains et animaux et sur leur possible

reconnaissance juridique.

Une

conférence pour explorer une question singulière : et si, demain, votre animal

figurait sur votre livret de famille ?

Intervenante

:

Alexandra Deschamps est psychanalyste à Paris, diplômée en droit animalier et

membre de l’Association contre la maltraitance animale et humaine (AMAH). Ses

travaux portent sur les relations entre les animaux et leurs détenteurs, à la

croisée de plusieurs disciplines, parmi lesquelles la psychologie, le droit et

la philosophie.

Une conférence pour questionner la place croissante des animaux de compagnie au sein de la famille.

Le mardi 05 mai 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T17:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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