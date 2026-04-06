Et si vous déposiez un souhait pour Nuit Blanche 2026 ? Église Saint-Laurent Paris

S·O·S — Sous la peau du ciel

Une installation sonore immersive et participative de Marie-Luce Nadal pour Nuit Blanche 2026.

Le 6 juin de 19h à 2h, l’église Saint-Laurent à Paris deviendra une cartographie vivante de l’atmosphère. Dans l’air de l’église apparaîtront les trajectoires réelles de coups de foudre survenus lors d’une nuit précise. Chacun de ces éclairs sera associé à un souhait humain, porté par une voix, la vôtre, peut-être.

Ensemble, ces voix forment un paysage sonore invisible, une constellation de désirs circulant dans l’espace, comme l’électricité dans un ciel chargé.

Déposez votre voix

Vous êtes invités à déposer un souhait, en appelant le 01 59 58 00 99* et en vous laissant guider. Prenez quelques instants pour vous connecter à ce qui compte vraiment pour vous. Que voudriez-vous profondément voir s’accomplir, pour vous ou pour vos proches, au cours de votre vie ?

En participant, vous contribuerez à la création d’une œuvre inédite.

Cet appel à participation est ouvert à toutes et tous, petits et grands, francophones ou non. Votre message rejoindra une collection de voix venues du monde entier. Votre souhait sera diffusé de manière totalement anonyme.

* prix d’un appel local

Rendez-vous

Les souhaits recueillis prendront vie à l’occasion de Nuit Blanche le 6 juin 2026 dans l’Église Saint-Laurent, 68 boulevard de Magenta (face à la Gare de l’Est), 75010 Paris

Merci pour votre participation à cette œuvre collective, chaque voix contribue à charger le ciel ♥

https://skinofthesky.cloud/

Une installation sonore immersive de Marie-Luce Nadal invite chacun.e à déposer un message pour composer une œuvre collective présentée lors de Nuit Blanche 2026.

Du lundi 06 avril 2026 au samedi 06 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Église Saint-Laurent 68 boulevard de Magenta 75010 Paris



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