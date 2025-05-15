Et si vous deveniez acteurs des Journées du Patrimoine à Kaysersberg? Participez à notre scène ouverte!, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble

Informations pratiques

Et si vous deveniez acteurs des Journées du Patrimoine à Kaysersberg? Participez à notre scène ouverte! 19 et 20 septembre Centre Schweitzer Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez partager vos talents lors de la scène ouverte organisée avant le concert de clôture du week-end !

Le Centre Schweitzer et la Ville de Kaysersberg Vignoble invitent artistes amateurs et passionnés à se produire, seuls ou en groupe : musique, danse, théâtre, humour… Toutes les disciplines sont les bienvenues !

⚠️ Pour participer, inscrivez-vous avant le 13 septembre 2026 à l’adresse suivante : contact@centreschweitzer.org, en mentionnant votre (vos) nom(s), votre (vos) discipline(s) et vos disponibilités.

Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv [{« type »: « email », « value »: « contact@centreschweitzer.org »}] [{« link »: « mailto:contact@centreschweitzer.org »}] Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.

La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.

Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.

Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez partager vos talents lors de la scène ouverte organisée avant le concert de clôture du week-end !

© Centre Schweitzer, Kaysersberg Vignoble