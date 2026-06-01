Et si vous poussiez les portes du merveilleux ?, RDV devant l’entrée de la Guinguette du Pavillon, Romainville

Et si vous poussiez les portes du merveilleux ? Dimanche 28 juin, 15h30 RDV devant l’entrée de la Guinguette du Pavillon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Accompagnés d’un conteur et d’un guitariste et chansonnier, poussez les portes du merveilleux et laissez-vous partir de l’autre côté du miroir de la Corniche des Forts ! Vous y croiserez arbres magiques, prairies enchantées, jardins maudits, créatures fantastiques,… au gré d’histoires pas comme les autres, certaines inspirées directement du site.

Invitation au voyage, pour petits et grands.

RDV devant l’entrée de la Guinguette du Pavillon 24 avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature

Île-de-France Nature /S.Rochette