Et si vous remontiez à vélo ? Le Quai 120 Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Après une revue des règles de sécurité à vélo et une présentation des aides à l’achat, venez découvrir ou redécouvrir la conduite d’un vélo ville musculaire, puis baladez-vous à proximité avec le groupe.Animé par Team’elles.Prêt de vélo possible lors de l’inscription.

Le Quai 120 Vertou 44120



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