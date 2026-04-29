Et si vous remontiez à vélo ? Le Quai 120 Vertou
Et si vous remontiez à vélo ? Le Quai 120 Vertou jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Tout public
Après une revue des règles de sécurité à vélo et une présentation des aides à l’achat, venez découvrir ou redécouvrir la conduite d’un vélo ville musculaire, puis baladez-vous à proximité avec le groupe.Animé par Team’elles.Prêt de vélo possible lors de l’inscription.
Le Quai 120 Vertou 44120
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