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Et si vous remontiez à vélo ? Le Quai 120 Vertou

Et si vous remontiez à vélo ? Le Quai 120 Vertou

Et si vous remontiez à vélo ? Le Quai 120 Vertou jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Le Quai 120

Adresse : impasse de la gare 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Après une revue des règles de sécurité à vélo et une présentation des aides à l’achat, venez découvrir ou redécouvrir la conduite d’un vélo ville musculaire, puis baladez-vous à proximité avec le groupe.Animé par Team’elles.Prêt de vélo possible lors de l’inscription.

Le Quai 120 Vertou 44120


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