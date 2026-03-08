ET TOI, COMMENT TU TE DÉBROUILLES? Parc Rayonnant Sérignan

ET TOI, COMMENT TU TE DÉBROUILLES?

Parc Rayonnant 1 avenue de Béziers Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Charly questionne le monde et sa grand-mère féministe. Ensemble, ils explorent mémoire, égalité et amour familial dans un récit tendre, drôle et initiatique.

C’est l’histoire de Charly, un enfant curieux qui s’interroge. Pourquoi dit-on que le masculin l’emporte ? Où donc l’emporte-t-il ? Que signifie s’émanciper ? Et où vont les êtres quand ils disparaissent ?

C’est aussi celle de Mamé, sa grand-mère, militante féministe. Sa mémoire se délite Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres . Son désir profond finir sa vie entourée des siens.

Avec humour et tendresse, Charly et sa famille traversent un parcours initiatique où grandir prend tout son sens. Ce récit sensible est une ode à l’amour intergénérationnel, portée par la quête d’égalité, l’acceptation de soi et la reconnaissance de l’autre.

À partir de 7 ans.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc Rayonnant 1 avenue de Béziers Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charly questions the world and his feminist grandmother. Together, they explore memory, equality and family love in a tender, funny and initiatory tale.

L’événement ET TOI, COMMENT TU TE DÉBROUILLES? Sérignan a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34